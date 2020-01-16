Заседание контактной группы по ситуации на востоке Украины проходит в Минске

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

В предыдущий раз ТКГ собиралась 18 декабря 2019 года. Стороны основательно обсуждали вопрос обмена удерживаемыми. Темой дискуссии стали также правовые аспекты особого статуса ОРДО и ОРЛО.

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик представил свою преемницу - швейцарского дипломата Хайди Грау. Он отметил, что покидает должность по собственному желанию и поблагодарил своих коллег в ТКГ Леонида Кучму и Бориса Грызлова, других причастных к переговорам. Мартин Сайдик выразил особую признательность Беларуси "за ее искреннее гостеприимство и поддержку". Дипломат был спецпредставителем председателя ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группе около 4,5 лет.-0-