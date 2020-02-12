Заседание контактной группы по ситуации на востоке Украины проходит в Минске

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Предыдущее заседание ТКГ прошло 29 января.

По итогам минувшей встречи контактной группы спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау сообщила, что заседание ТКГ и ее рабочих групп были ориентированы в основном на имплементацию итогов "нормандского саммита" в Париже. Дипломат призвала стороны принять все необходимые меры по соблюдению режима прекращения огня и усилению противоминной деятельности. Она подчеркнула необходимость обеспечить безопасность и надежный доступ СММ ОБСЕ согласно ее мандату. Все это является ключевыми условиями для предупреждения гражданских жертв и для мирного решения конфликта.

Гуманитарная подгруппа 29 января сконцентрировалась на теме пропавших без вести. А рабочая группа по безопасности продолжила дискуссию по определению дополнительных участков разведения сил и средств.

Трехсторонняя контактная группа создана 8 июня 2014 года. Впоследствии были образованы ее четыре подгруппы (по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам). При непосредственном участии членов ТКГ достигнуты минские договоренности 5 и 19 сентября 2014 года. Во время саммита в "нормандском формате" (Германия, Франция, Россия, Украина) 12 февраля 2015 года в Минске был согласован документ, получивший название "Комплекс мер по выполнению минских соглашений".-0-