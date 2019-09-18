Заседание контактной группы по Украине проходит в Минске

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

Заседанию предшествовали переговоры рабочих групп ТКГ.

По итогам предыдущей встречи, которая состоялась 4 сентября, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик отмечал, что число жертв среди гражданского населения на востоке Украины остается самым низким с начала конфликта и что в этом есть заслуга заключенного 21 июля перемирия. Дипломат настойчиво призывал все стороны строго соблюдать принятые ими обязательства, особенно ввиду начала учебного года.-0-