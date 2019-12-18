ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 18 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Новости
20:34 Заседание контактной группы по Украине проходит в Минске Политика
20:28 Волейболисты минского "Строителя" выбыли из Кубка Вызова ЕКВ Спорт
20:03 Подозреваемого в убийстве женщины задержали в Минске Происшествия
19:59 Румас обсудил с Медведевым развитие белорусско-российской интеграции Политика
19:52 Настоящий офицер должен уметь Родину защищать и вальс танцевать: в Могилеве прошел кадетский бал Регионы
19:32 Тысячи маленьких ежей заполонили улицы Великобритании Калейдоскоп
19:17 БелАЗы особо большой грузоподъемности доставлены в Заполярье Экономика
18:51 Календарь народной мудрости "Добрыя жарты" презентовали в Минске Общество
18:40 Беляев: оппозиционные силы передергивают смысл интеграции ради политических очков Политика
18:39 Причиной взрыва в многоэтажке Дрогичина могла стать разгерметизация газового баллона Происшествия
18:31 Главная елка страны стартует 20 декабря Общество
18:27 Две машины столкнулись на перекрестке в Лунинце - пострадала пешеход Происшествия
18:19 ГУВД: с Северинцем провели профилактическую беседу о недопустимости несанкционированных акций Общество
18:02 Более 300 фактов незаконной предпринимательской деятельности выявили в Гомельской области Регионы
17:58 Маму с ребенком сбила легковушка в Новополоцке Происшествия
17:58 Значимые исторические фигуры нельзя делить между странами - Макей Политика
17:56 В раздевалке минского аквапарка у иностранца украли более $9 тыс. Происшествия
17:45 На местах следует своевременно информировать людей о волнующих их вопросах - Шулейко Регионы
17:41 Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина стала 15-й в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе Спорт
17:34 Помогаем сделать новогодний праздник для особенных детей более ярким и запоминающимся - Брыло Регионы
17:31 Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса В мире
17:30 Как будем отдыхать на Новый год - окончательный график выходных Общество
17:21 Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" проиграли испанской "Гернике" в первом матче плей-офф Еврокубка Спорт
17:20 Тысячи потребителей остались без электричества в Финляндии из-за непогоды В мире
17:15 Уфа популярнее Сочи: какие авиамаршруты выбирают белорусы на Новый год Общество
17:14 Румас обсудил с главой "Росатома" строительство БелАЭС Экономика
17:10 Мингорисполком и облисполкомы проведут 21 декабря прямые телефонные линии Общество
16:50 Как в сказке: в Лепельском районе расцвел подснежник Регионы
16:47 БЖД вручила новогодние подарки воспитанникам Ждановичской школы-интерната Регионы
16:23 Борец Глеб Макаренко: побеждать помогают советы отца Спорт
Все новости
Все новости
Политика
18 декабря 2019, 20:34

Заседание контактной группы по Украине проходит в Минске

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Заседание контактной группы по Украине"
Рабочие группы ТКГ по ситуации на востоке Украины начали встречу в Минске
Контактная группа выполнила все задачи, поставленные советниками нормандского формата - Сайдик

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

До этого прошло заседание подгрупп ТКГ, которое длилось более семи часов. Предыдущая встреча состоялась в Минске 27 ноября. По ее итогам констатировалось, со стороны ТКГ и ее рабочих групп были выполнены все задачи, поставленные политическими советниками "нормандского формата". Отвечая на вопрос о результатах дискуссии по обмену удерживаемыми, спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что ведется очень серьезная работа. По его убеждению, стороны хотят обмена. "Надеюсь, что он состоится в обозримое время", - отметил спецпредставитель.

Позже, 9 декабря, в Париже прошла встреча "нормандской четверки" - глав Германии, России, Украины и Франции. Во время встречи была достигнута договоренность об обмене пленными в Донбассе по формуле "всех на всех" до 31 декабря текущего года. В итоговом заявлении также подчеркнута безальтернативность неукоснительного выполнения минских соглашений. Кроме того, до конца марта 2020 года планируется развести силы в трех новых пунктах в Донбассе. Следующая встреча "нормандской четверки" должна состояться через четыре месяца. Планируется, что саммит пройдет в Берлине.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
заседания конфликты переговоры Украина
Новости рубрики Политика
Фото из архива Румас обсудил с Медведевым развитие белорусско-российской интеграции
Беляев: оппозиционные силы передергивают смысл интеграции ради политических очков
Владимир Макей. Фото из архива Значимые исторические фигуры нельзя делить между странами - Макей
Фото из архива Рабочие группы ТКГ по ситуации на востоке Украины начали встречу в Минске
Во время встречи. Фото МИД Беларуси МИД: Беларусь готова к продолжению конструктивного взаимодействия с преемницей Мартина Сайдика
Во время встречи Беларусь предлагает Турции развивать взаимодействие в ПА ОБСЕ
Главное
Во время совещания Лукашенко требует максимальной отдачи от каждого вложенного рубля в экономику
В Администрации Президента рассказали, каким видят новый Кодекс об административных правонарушениях
Как будем отдыхать на Новый год - окончательный график выходных
"КопилкаБИБ" – накопите на мечту, совершая покупки с Белинвестбанком!
Топ-новости
Стипендиатами Президентского спортивного клуба в 2020 году стали 264 атлета и тренера
Румас обсудил с Медведевым развитие белорусско-российской интеграции
Беляев: оппозиционные силы передергивают смысл интеграции ради политических очков
Значимые исторические фигуры нельзя делить между странами - Макей
Беларусь предлагает Турции развивать взаимодействие в ПА ОБСЕ
Лавринович: заботой и вниманием должен быть окружен каждый ребенок
Минздрав планирует упростить прохождение водительской комиссии
Порывистый ветер и до +6°С ожидается в Беларуси 19 декабря
Как в сказке: в Лепельском районе расцвел подснежник
"Белнефтехим" констатирует заметное снижение коррупционных правонарушений на предприятиях
Более 20 тыс. человек искали работу на электронных ярмарках вакансий по всей Беларуси
Уфа популярнее Сочи: какие авиамаршруты выбирают белорусы на Новый год
На местах следует своевременно информировать людей о волнующих их вопросах - Шулейко
Мингорисполком и облисполкомы проведут 21 декабря прямые телефонные линии
Минчане смогут строить жилье с господдержкой во всех городах-спутниках столицы
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.