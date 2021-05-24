Заседание Палаты представителей состоится 25 мая

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Новости темы "Конституция Беларуси - работа над проектом"
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва состоится 25 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.
"Парламентарии рассмотрят вопрос об обращении палат парламента - Национального собрания Беларуси к Президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции, предусматривающий возможность проведения выборов в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей восьмого созыва", - рассказали в пресс-службе.-0-