Заседание СМИД ОДКБ запланировано провести 22 мая в Бишкеке

12 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ намечено провести 22 мая в Бишкеке. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов по итогам заседания Постоянного совета организации, на котором рассмотрен и сформирован проект повестки дня предстоящего СМИД ОДКБ.

"Постоянный совет рассмотрел проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ, предусматривающий внесение изменений в положение о Совете министров обороны организации, а также проекты решений Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, касающиеся совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в 2019-2020 годах, - отметил пресс-секретарь. - Принято решение о направлении указанных документов на рассмотрение уставных органов ОДКБ".

Был рассмотрен также вопрос об участии сводного подразделения вооруженных сил государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности в военном параде в Москве, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Проект соответствующего решения Совета министров обороны ОДКБ находится на внутригосударственном согласовании.-0-

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