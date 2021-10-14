Заседание СМИД СНГ проходит сегодня в Минске

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств проходит сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Местом мероприятия выбран "Президент-Отель". Министры иностранных дел Содружества проведут встречу в узком формате и расширенном составе. Ожидается, что они обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в СНГ.

На рассмотрение глав внешнеполитических ведомств вынесено несколько документов. Это проект положения о Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов государств - участников СНГ, совместное заявление об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, план проведения многоуровневых межмидовских консультаций в Содружестве на 2022 год, решение о создании базовой организации по исследованию проблем противодействия терроризму и иным проявлениям экстремизма, методические рекомендации по разработке проектов международных договоров, заключаемых в СНГ, и другие.

Завтра в формате видеоконференции под председательством Беларуси состоится заседание Совета глав государств СНГ. На саммите они планируют принять несколько заявлений: в связи с 30-летием организации, о сотрудничестве в области обеспечения биологической безопасности и о развитии сотрудничества в сфере миграции.

Намечено подписание еще двух документов, касающихся взаимодействия в сфере безопасности. Это договор о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также решение о руководителе Антитеррористического центра СНГ.

Кроме того, планируется утвердить соглашение об образовании Совета председателей верховных (высших) судов и принять решение об объявлении города Комрат (Молдова) культурной столицей Содружества в 2023 году.-0-