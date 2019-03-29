Заседание СМИД СНГ пройдет в Москве 5 апреля

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств пройдет в Москве 5 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.
Проект повестки дня заседания СМИД сформирован на заседании Совета постоянных полномочных представителей при уставных и других органах Содружества в январе. В него включены десять вопросов.
В узком формате предполагается традиционный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате Содружества. Кроме того, министры иностранных дел обсудят проект заявления глав государств - участников СНГ в связи с 80-летием начала Второй мировой войны и вопросы активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ.
Для рассмотрения на заседании СМИД в широком формате предлагаются вопросы, касающиеся необходимости сохранения и надлежащего ухода за воинскими захоронениями и воинскими памятниками Великой Отечественной войны (ожидается, что министры иностранных дел подпишут соответствующее обращение) и координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований.
Остальные документы предлагается подписать без обсуждения. Они полностью согласованы и касаются углубления взаимодействия стран Содружества в сфере культуры, образования и борьбы с преступностью.-0-
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