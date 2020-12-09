Заседание СМИД СНГ состоится 10 декабря в формате видеоконференции

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств состоится 10 декабря в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

В проекте повестки дня 12 пунктов. Главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями о международной ситуации и взаимодействии в формате Содружества, рассмотрят широкий круг вопросов, касающихся дальнейшего развития и углубления сотрудничества по ключевым направлениям деятельности СНГ.

Основное внимание будет уделено согласованию документов, вносимых на рассмотрение Совета глав государств СНГ. "В частности, планируется согласовать тексты проектов двух заявлений - по случаю 75-й годовщины создания Организации Объединенных Наций и о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, двух концепций - дальнейшего развития Содружества и военного сотрудничества, а также проект программы сотрудничества, направленной на укрепление пограничной безопасности на внешних границах", - рассказали в пресс-службе.

Ожидается, что на заседании будет утвержден План многоуровневых межмидовских консультаций в Содружестве на 2021 год, а также подписаны документы об учреждении базовых организаций по подготовке кадров в различных сферах.-0-