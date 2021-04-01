Заседание СМИД СНГ состоится 2 апреля в Москве

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств состоится 2 апреля в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Планируется, что министры иностранных дел обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в СНГ, обсудят выполнение программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств СНГ и реализацию плана многоуровневых межмидовских консультаций в Содружестве в 2020 году.

Кроме того, министры предварительно согласуют документы, которые будут внесены на рассмотрение Совета глав государств СНГ. Это, прежде всего, проект Обращения глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Два документа, проекты которых вносятся на согласование СМИД, в последующем будут направлены на рассмотрение Совета глав правительств. Они касаются сотрудничества в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли и создания базовой организации в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил. Ожидается, что на заседании будут утверждены среднесрочные планы мероприятий по реализации действующих в Содружестве стратегий развития сотрудничества в области физической культуры и спорта, туризма, международного молодежного сотрудничества.

Прямую трансляцию заседания Совета министров иностранных дел СНГ можно будет увидеть на интернет-портале СНГ.-0-