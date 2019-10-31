31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание союзного Совмина планируется провести в конце ноября в России. Об этом сегодня журналистам сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.

По регламенту заседание должно пройти в Российской Федерации. "Сейчас определяется дата, думаю, что это пройдет в последней декаде ноября. Повестка дня сформулирована, там много разных текущих вопросов", - проинформировал Григорий Рапота.

"Некоторые вопросы мы решаем, не дожидаясь заседания Совета министров. В рабочем порядке методом опроса документы проходят согласование, затем подписываются главами правительств", - пояснил он.

Однако есть вещи, которые требуют обсуждения. "Тема будущего Союзного государства в русле той работы, которую проводит рабочая группа под руководством глав Минэкономики, наверное, станет предметом обмена мнениями и, возможно, каких-то решений", - сказал госсекретарь.-0-