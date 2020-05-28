Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 29 мая в формате видеоконференции

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 28 мая 2020
Минск Облачно с прояснениями +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:41 Музей-усадьбу Мицкевичей планируют передать в коммунальную собственность Брестской области Регионы
17:36 Отдельных абитуриентов зачислят на наиболее востребованные экономикой специальности без экзаменов Общество
17:11 Депутаты передали столичному Детскому городку спортинвентарь для игр Регионы
17:07 В Могилевской области пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ и сбил офицера Происшествия
17:06 Больше всего средств белорусы тратят на питание и покупку непродовольственных товаров - Белстат Общество
17:02 Еврокомиссия представила новую программу по здравоохранению объемом в 9,4 млрд евро В мире
16:57 Конкурсы, стипендии и гранты - как поддерживают молодых ученых в Беларуси Общество
16:52 Серийного похитителя велосипедов задержали в Минске Происшествия
16:47 Рачков: каждое обращение граждан в Совете Республики - на особом контроле Общество
16:45 Число заявок на пособие по безработице в США превысило 40 млн В мире
16:34 Резкий скачок заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Республике Корея В мире
16:28 Определены новые сроки квалификации по бадминтону на Игры в Токио Спорт
16:26 Житель Брестского района обокрал престарелого отца Происшествия
16:24 В Хакасии испытывают беспилотные БЕЛАЗы в сети 5G Технологии
16:08 В отношении могилевчанина возбудили уголовное дело за долги Происшествия
16:04 Поддержку спецфонда Президента получат 100 представителей талантливой молодежи и пять коллективов Президент
15:58 Мужчина погиб на стройке в Минске Происшествия
15:52 Победителей 11 международных олимпиад будут принимать в вузы без вступительных испытаний Общество
15:51 Продукция БМЗ пойдет в Украину через биржу Экономика
15:47 МИД рассчитывает на поступление от ЕС уведомления по визовому соглашению до конца мая Политика
15:46 Полиция Москвы проверяет заявление о вымогательстве главой Россельхознадзора денег у польской компании В мире
15:37 Французов могут обязать носить маски в транспорте до появления вакцины от COVID-19 В мире
15:25 Республиканский волонтерский центр запускает акцию ко Дню защиты детей Общество
15:23 В ЕС изучат возможности перепрофилирования газовой инфраструктуры под водородное топливо В мире
15:18 Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 29 мая в формате видеоконференции Политика
15:16 Трех работников интернет-магазина наркотиков задержали в Минске Происшествия
15:02 Ралли-рейд "Шелковый путь - 2020" отменен Спорт
14:56 Литва не планирует останавливать всю экономику в случае второй волны COVID-19 В мире
14:55 Предприниматель из Толочинского района недоплатил в бюджет более Br150 тыс. налогов Происшествия
14:37 В новую редакцию закона о туризме включили финансовую ответственность туроператоров и лицензирование гидов Общество
Все новости
Все новости
Политика
28 мая 2020, 15:18

Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 29 мая в формате видеоконференции

Фото из архива
Фото из архива

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 29 мая в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Ожидается, что главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ, а также рассмотрят широкий спектр вопросов по другим направлениям деятельности, в том числе о совместных усилиях стран Содружества по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Одним из ключевых документов, вносимых на рассмотрение Совета глав правительств, станет проект стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. В документе отражены согласованные подходы стран Содружества в отношении целей, основных задач, направлений сотрудничества и механизмов межгосударственного взаимодействия в экономической сфере.

Также главы правительств планируют подписать ряд документов, направленных на расширение и углубление взаимодействия в транспортной, строительной, энергетической сферах, в области образования, туризма, спорта, культуры, молодежного сотрудничества и обеспечения безопасности.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
видео заседания конференция СНГ
Новости рубрики Политика
Фото из архива МИД рассчитывает на поступление от ЕС уведомления по визовому соглашению до конца мая
Велько Ковачевич Посол Сербии: Беларусь навсегда останется в моем сердце
Велько Ковачевич Посол Сербии назвал историческим вклад Лукашенко в развитие белорусско-сербского сотрудничества
Фото из архива МИД запускает акцию ко Дню защиты детей
Латиф Гандилов Посол Азербайджана о промкооперации, поставках нефти и картинах супруги, посвященных Беларуси
Олег Кравченко. Фото МИД Беларусь и Венгрия заинтересованы расширить сотрудничество в сфере здравоохранения
Главное
Велько Ковачевич и Александр Лукашенко Лукашенко высоко оценил вклад посла Сербии в развитие двустороннего сотрудничества с Беларусью
"Ни в коем случае нельзя потерять людей" - Лукашенко подчеркивает важность сохранения трудовых коллективов
В Беларуси выздоровели и выписаны более 16,6 тыс. пациентов с COVID-19
РЕПОРТАЖ: В режиме реального времени: как умные технологии помогают пограничникам в охране рубежей
Топ-новости
Посол Сербии назвал историческим вклад Лукашенко в развитие белорусско-сербского сотрудничества
Конкурсы, стипендии и гранты - как поддерживают молодых ученых в Беларуси
Посол Азербайджана о промкооперации, поставках нефти и картинах супруги, посвященных Беларуси
Fitch подтвердило рейтинги трех белорусских госбанков на уровне В со стабильным прогнозом
Коронавирус и ИВЛ: как лечат самых тяжелых пациентов
В новую редакцию закона о туризме включили финансовую ответственность туроператоров и лицензирование гидов
Рачков: каждое обращение граждан в Совете Республики - на особом контроле
Минобразования: заболевших COVID-19 выпускников освободят от экзаменов
Решение о непринятии жестких карантинных мер в Беларуси было продуманным и просчитанным - Маркович
В Минске начнут штрафовать за парковки на зеленых зонах с 1 июня
АПК Беларуси наращивает объемы производства и экспорта, несмотря на COVID-19 - Минсельхозпрод
Победителей 11 международных олимпиад будут принимать в вузы без вступительных испытаний
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 29 мая из-за сильного ветра
Беларусь получила от МАГАТЭ лабораторию для радиационного мониторинга при лесных пожарах
Адвокаты будут бесплатно консультировать воспитанников детских домов-интернатов и деревень
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.