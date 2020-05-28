28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 29 мая в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Ожидается, что главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в СНГ, а также рассмотрят широкий спектр вопросов по другим направлениям деятельности, в том числе о совместных усилиях стран Содружества по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Одним из ключевых документов, вносимых на рассмотрение Совета глав правительств, станет проект стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. В документе отражены согласованные подходы стран Содружества в отношении целей, основных задач, направлений сотрудничества и механизмов межгосударственного взаимодействия в экономической сфере.

Также главы правительств планируют подписать ряд документов, направленных на расширение и углубление взаимодействия в транспортной, строительной, энергетической сферах, в области образования, туризма, спорта, культуры, молодежного сотрудничества и обеспечения безопасности.-0-