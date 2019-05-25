Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в Ашхабаде 31 мая

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств состоится в Ашхабаде 31 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Ожидается, что в узком формате главы делегаций обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве и наметят дату и место своей следующей встречи.

На заседании в широком формате планируется обсудить подготовку проекта Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2030 года и Соглашения о взаимодействии таможенных органов стран Содружества в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Принятие соглашения должно обеспечить дальнейшее укрепление и развитие таможенного сотрудничества на пространстве СНГ, а также создаст правовые основания для обмена между таможенными органами практически важной информацией. Ее использование в системах управления рисками обеспечит надлежащий уровень защиты таможенными органами прав на объекты интеллектуальной собственности во взаимной торговле стран СНГ.

Без обсуждения планируется подписать прошедшие внутригосударственное согласование документы, регламентирующие расширение сотрудничества государств СНГ в области торговли, таможенного оформления и контроля товаров, их транзита через территории стран Содружества, а также в сфере фундаментальных исследований и музейного дела.

Ожидается, что главами правительств будет принято решение о назначении первого заместителя руководителя Антитеррористического центра стран СНГ.-0-