Заседание Совета министров обороны стран СНГ пройдет в Баку

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств состоится сегодня в Баку (Азербайджан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Члены совета рассмотрят проекты Концепции военного сотрудничества стран Содружества до 2025 года и Основных направлений развития Объединенной системы контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки министерств обороны государств СНГ до 2025 года. Планируется обсудить опыт отражения массированных налетов беспилотных летательных аппаратов во время боевых действий против террористов в Сирии и выполнения задач гуманитарного разминирования в Лаосе.

На заседании будут подведены итоги Армейских международных игр - 2019, рассмотрены вопросы подготовки офицерских кадров для вооруженных сил стран Содружества, проведения международного фестиваля инновационных научных идей "Старт в науку" и подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы. Кроме того, планируется наметить совместные мероприятия объединенной системы противовоздушной обороны государств СНГ в 2020 году, обсудить деятельность базовой организации государств СНГ - Военного университета Министерства обороны России по подготовке специалистов военно-гуманитарного профиля и вопросы организации информационного сопровождения совместных мероприятий многостороннего военного сотрудничества. Будут также подведены итоги развития военного сотрудничества стран Содружества в 2019 году и намечен план работы Совета министров обороны стран СНГ на 2020 год.

Министры обороны обсудят вопросы об инвентаризации международно-правовой базы военного сотрудничества и совершенствовании нормативно-правового регулирования в области метрологического обеспечения вооруженных сил государств Содружества. На заседании будет также рассмотрен ряд финансовых, кадровых и организационных вопросов.-0-