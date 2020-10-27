Заседание Совета министров СГ может пройти до конца года - Рапота

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета министров Союзного государства может пройти до конца года, заявил сегодня журналистам Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, что до конца года мы его проведем, - сказал Григорий Рапота. - Но я бы не абсолютизировал сам факт проведения Совмина. Дело в том, что он проводится для того, чтобы принимать те решения, которые входят в сферу его компетенций. Члены Совмина уже несколько таких решений приняли в течение года, не собираясь. Потому, что есть такая форма принятия решений в рабочем порядке. Порядок примерно такой: из 20 вопросов повестки дня мы, скажем, уже 9 приняли в рабочем порядке".

Госсекретарь подчеркнул: "Дело движется, и тут главное не останавливаться. Но собираться все равно надо. Надеюсь, что до конца года мы все-таки осилим эту задачу".-0-

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