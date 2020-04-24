Заседание Совета постпредов СНГ пройдет 29 апреля в онлайн-режиме

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества пройдет 29 апреля по видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы члены совета рассмотрят вопрос о совместных действиях постоянных полномочных представителей по продвижению значимой роли и вклада народов стран СНГ в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и освобождение европейских государств от нацизма.

Планируется заслушать и обсудить информацию о готовности вопросов проекта повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ.-0-