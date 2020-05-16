Заседание Совета постпредов СНГ пройдет онлайн 19 мая

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества состоится 19 мая в Исполнительном комитете СНГ в Минске с использованием видеоконференцсвязи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

На встрече дипломаты намерены подвести итоги заседания Совета министров иностранных дел СНГ и наметить задачи по реализации принятых на СМИД документов.

Планируется также обсудить подготовку к очередному заседанию Совета глав правительств СНГ, которое пройдет 29 мая в режиме видеоконференцсвязи. В проект повестки дня заседания включено 15 вопросов, касающихся взаимодействия стран СНГ в экономической, транспортной, строительной, энергетической сферах, а также в области образования, туризма, спорта, культуры, молодежного сотрудничества и обеспечения безопасности.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос внесения поправок в регламент работы Совета постоянных полномочных представителей.

Как сообщалось, заседание СМИД СНГ состоялось 12 мая. Впервые встреча прошла в формате видеоконференции, участие в которой приняли главы внешнеполитических ведомств всех стран Содружества, за исключением Украины. В повестку дня были включены 14 вопросов, охватывающих широкий спектр направлений взаимодействия в формате Содружества. Министры обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам, обсудили вопросы взаимодействия стран СНГ по решению задач, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Особое внимание было уделено тематике 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Главы внешнеполитических ведомств приняли 13 документов, направленных на углубление партнерских связей в международной, военной и гуманитарной сферах. По итогам заседания часть одобренных проектов документов будет внесена на рассмотрение Совета глав правительств и Совета глав государств СНГ.-0-