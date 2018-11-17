Заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет 20 ноября в Минске

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества пройдет 20 ноября в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.
Постпреды стран Содружества намерены рассмотреть шесть вопросов. В частности, в первую очередь они обсудят итоги заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоялось 2 ноября в Астане, и наметят задачи по реализации принятых документов.
Как сообщалось, на заседании СГП были приняты важные решения, большая часть которых направлена на расширение сотрудничества в экономической, гуманитарной и других сферах. Среди подписанных документов - соглашение о взаимодействии государств СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий, концепция сотрудничества по развитию производства высокотехнологичного энергетического оборудования и план основных мероприятий по ее реализации, соглашение о совместной деятельности в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, план приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2019-2020 годы.
Постпреды заслушают информацию о деятельности Совета руководителей органов безопасности и специальных служб, Совета по промышленной политике государств Содружества по организации и координированию исполнения решений высших органов СНГ.
Кроме того, на заседании будут рассмотрены вопросы реализации решений высших органов Содружества, касающихся адаптации СНГ к современным реалиям, о главе Миссии наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.395 BYN
|2.391 BYN
|2.402 BYN
|USD
|2.1102 BYN
|2.11 BYN
|2.114 BYN
|RUB
|3.1973 BYN
|3.185 BYN
|3.2 BYN