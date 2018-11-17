Заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет 20 ноября в Минске

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества пройдет 20 ноября в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

Постпреды стран Содружества намерены рассмотреть шесть вопросов. В частности, в первую очередь они обсудят итоги заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоялось 2 ноября в Астане, и наметят задачи по реализации принятых документов.

Как сообщалось, на заседании СГП были приняты важные решения, большая часть которых направлена на расширение сотрудничества в экономической, гуманитарной и других сферах. Среди подписанных документов - соглашение о взаимодействии государств СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий, концепция сотрудничества по развитию производства высокотехнологичного энергетического оборудования и план основных мероприятий по ее реализации, соглашение о совместной деятельности в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, план приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2019-2020 годы.

Постпреды заслушают информацию о деятельности Совета руководителей органов безопасности и специальных служб, Совета по промышленной политике государств Содружества по организации и координированию исполнения решений высших органов СНГ.

Кроме того, на заседании будут рассмотрены вопросы реализации решений высших органов Содружества, касающихся адаптации СНГ к современным реалиям, о главе Миссии наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении.-0-