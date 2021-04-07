Заседание Высшего госсовета Союзного государства ожидается в текущем году - Мезенцев

7 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев рассчитывает, что заседание Высшего Государственного совета Союзного государства состоится в текущем году. Об этом он сказал по итогам состоявшегося сегодня заседания Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как всегда, заседание Группы высокого уровня отличает не только содержательная повестка, но и очень предметная, не без споров, дискуссия представителей федеральных и республиканских министерств и ведомств, - отметил Дмитрий Мезенцев. - Всегда сопредседатели Группы высокого уровня - зампредседателя правительства России Алексей Оверчук и посол Беларуси в России Владимир Семашко - стремятся к выходу на оптимальные и возможные в нынешних условиях взаимодействия хозяйствующих субъектов решения. И тот набор вопросов, достаточно сложных, был сегодня предметно обсужден. Прежде всего мы предложили участникам заседания Группы высокого уровня те вопросы, которые, по нашему мнению, должны быть обсуждены в рамках заседания Совета Министров Союзного государства. Мы ожидаем, что в этом году президенты наших стран Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут заседание Высшего Государственного совета Союзного государства, и сегодня мы также рассматривали те предложения, которые потом лягут на рабочие столы национальных лидеров".

По словам госсекретаря, на заседании ГВУ стороны подтвердили необходимость продолжить работу над концепцией согласованной миграционной политики Беларуси и России. Речь шла также о необходимости сближения подходов по обеспечению единого режима налогообложения в отношении программного обеспечения, которое используется в России.

"Сложным было обсуждение сразу трех вопросов, касающихся ситуации, которая складывается на отсутствующей у нас административной границе, но в рамках существующего с обеих сторон таможенного контроля, - за незаконной перевалкой тех товаров, которые не должны поступать в торговые сети, должны декларироваться и передвижение которых по территории Союзного государства должно проходить под большим контролем. Мы сегодня видим большее взаимопонимание представителей таможенных органов Беларуси и России", - констатировал Дмитрий Мезенцев.

Госсекретарь добавил, что на заседании шла речь о важности обеспечения взаимодействия субъектов хозяйствования под эгидой министерств и ведомств Беларуси и России. "Споры хозяйствующих субъектов, естественно, были и будут. Но через эту призму споров мы видим стремление к взаимопониманию, меняется качество диалога. А значит, большее понимание и востребованность тех шагов, которые делают Союзное государство сильнее, а союзное строительство - значимее", - резюмировал Дмитрий Мезенцев.-0-