Зеленский благодарит Лукашенко за переговорную площадку в Минске

4 октября, Житомир /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Президента Беларуси Александра Лукашенко за переговорную площадку в Минске по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Об этом он заявил сегодня на переговорах в расширенном составе с главой белорусского государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Зеленский выразил уверенность, что отношения между двумя странами в дальнейшем будут только улучшаться на долгие годы. Он поблагодарил и за роль Беларуси в вопросе урегулирования конфликта, за предоставление переговорной площадки в Минске. "Я хочу поблагодарить за все, что Беларусь делает для Украины, и за площадку в Минске", - сказал украинский лидер.

Он также высказал слова благодарности за поддержку со стороны Беларуси суверенитета и территориальной целостности Украины.-0-