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04 октября 2019, 13:51

Зеленский о переговорах с Лукашенко: у нас была прекрасная и теплая беседа

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский
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4 октября, Житомир /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский дал положительную оценку прошедшим переговорам в узком составе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом он заявил сегодня на переговорам с Президентом Беларуси в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

Переговоры президентов в узком составе продолжались более двух с половиной часов.

"У нас только что была прекрасная беседа. Мне очень приятно лично с вами познакомиться. Беседа была и теплой, и человеческой. Я это ценю больше всего. Но говорили и про отношения между нашими странами", - сказал Президент Украины. Он выразил уверенность, что эти отношения в дальнейшем будут только улучшаться. Владимир Зеленский поблагодарил за роль Беларуси в вопросе урегулирования конфликта на востоке Украины, за предоставление переговорной площадки в Минске.

"Мне очень приятно было с вами встретиться. Хотя СМИ и политики, наверное, излишне ажиотаж создали вокруг этой встречи, - отметил Президент Беларуси. - Буквально с первых минут мы поняли, что мы близкие люди. Что у нас общие проблемы. И у вас их хватает, и в Беларуси. Везде сейчас проблемы, особенно в связи с надвигающимся (не дай бог, конечно) мировым кризисом".

Александр Лукашенко подчеркнул, что торгово-экономические отношения - это основа сотрудничества. "Мы с вами договорились, что $5,5 млрд или $6 млрд у нас в этом году будет товарооборот - это ничто. Ваше предложение, что мы можем достичь и $10 млрд. Больше $8 млрд было (в прежние годы. - Прим. БЕЛТА)"- сказал он.

Президент также пригласил своего украинского коллегу приезжать в Беларусь в любое время не только официально, но и по неформальным поводам.-0-

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