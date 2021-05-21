Жапаров: интеграция в рамках ЕАЭС - приоритетное направление для Кыргызстана

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интеграция в рамках ЕАЭС была и остается приоритетным направлением для Кыргызстана. Об этом заявил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер Кыргызстана подчеркнул, что страна намерена твердо придерживаться направлений данной интеграции и в дальнейшем, основываясь на принципах взаимовыгодного сотрудничества и учета национальных интересов сторон. Он заметил, что об эффективности взаимодействия в ЕАЭС свидетельствует и тот факт, что все больше стран мира заявляют о намерении присоединиться или сотрудничать в рамках союза.

Садыр Жапаров обратил внимание на исключительный потенциал географического расположения стран ЕАЭС не только по региональным, но и по мировым меркам, который позволяет выступить мостом в направлениях Восток - Запад, Север - Юг.

Наряду с этим Президент Кыргызстана акцентировал внимание на необходимости дальнейшего объединения усилий во взаимном сотрудничестве и взаимодействии с другими государствами.

"Мировые вызовы, с которыми нам пришлось столкнуться в прошлом году и в первой половине текущего года, выявили необходимость укрепления совместных усилий, направленных на преодоление посткризисных последствий, - продолжил он. - Результатом должно стать обеспечение устойчивого развития союза путем внедрения новых механизмов торгово-экономического взаимодействия, способствующих оперативному реагированию и адаптации к любым изменениям во внешней конъюнктуре. В этом направлении договор о союзе предусматривает реализацию совместных действий в целях достижения сбалансированного развития экономик наших стран"

Президент Кыргызстана уверен, что необходимо выявлять новые конкурентные преимущества каждого члена ЕАЭС и использовать их интеграционный потенциал.-0-