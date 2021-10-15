Жапаров: Кыргызстан выступает за мирное решение разногласий

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кыргызстан выступает за мирное решение разногласий. Это отметил президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня на заседании Совета глав государств Содружества в формате видеоконференции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Садыр Жапаров большое внимание уделил обеспечению региональной безопасности и подчеркнул: "Кыргызстан выступает за мирное решение имеющихся разногласий исключительно политико-дипломатическими методами в целях обеспечения региональной безопасности и дальнейшего развития отношений".

Президент Кыргызстана убежден: "Странам СНГ необходимо совместно проводить всестороннюю и качественную работу по укреплению мер доверия в районе наших границ".

При этом он выразил заинтересованность кыргызской стороны в еще более динамичном и эффективном сотрудничестве в СНГ. "Кыргызстан придает большое значение расширению связей со странами СНГ и продолжит вносить вклад в развитие взаимовыгодного сотрудничества и укрепления интеграционных процессов в рамках СНГ", - резюмировал лидер Кыргызстана.-0-