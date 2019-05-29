Жээнбеков: эффективность ЕАЭС зависит от способности стран создавать равные условия друг для друга

29 мая, Нур-Султан /Корр. БЕЛТА/. Эффективность Евразийского экономического союза зависит от способности стран создавать равные условия друг для друга. Об этом заявил сегодня Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Эффективность нашего союза зависит от способности создавать равные конкурентные условия как между его членами, так и с третьими странами. Однако наблюдается рост количества барьеров и ограничений", - констатировал Сооронбай Жээнбеков. Он подчеркнул, что Кыргызстан выступает за системную работу по их устранению.

Президент Кыргызстана также обратил внимание на значительный разрыв между экономиками стран ЕАЭС. Это, по его словам, может неблагоприятно повлиять на развитие евразийской интеграции. "Нам необходимо найти консенсусное решение по вопросам укрепления экономик для обеспечения и гармоничного развития и сближения", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он предложил поручить Евразийской экономической комиссии проанализировать различные механизмы поддержки стран и подготовить конкретные предложения по их внедрению.

"Кроме этого, уже сегодня мы формируем общий электроэнергетический рынок. Предлагаю рассмотреть целесообразность создания органов по урегулированию общего электроэнергетического рынка. Учитывая свой электроэнергетический потенциал, Кыргызстан готов разместить у себя подобный орган", - добавил глава государства.-0-