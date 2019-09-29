29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житомирская область заинтересована в развитии инвестиционного сотрудничества с Беларусью, рассказал председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко в эфире телеканала ОНТ , сообщает БЕЛТА.

Губернатор отметил заинтересованность в сотрудничестве с регионами Беларуси, в первую очередь с Гомельской областью. "Нацелены на взаимодействие в различных отраслях, которые мы можем развивать совместно. В их числе и машиностроение. Кроме того, белорусы строят дороги у нас. Мы открыты, мы заинтересованы в инвестициях, будем развивать экономику", - сказал он.

II Форум регионов Беларуси и Украины пройдет в Житомире в начале октября. По словам Виталия Бунечко, будут подписаны дорожные карты, отраслевые контракты. Он подчеркнул, что украинская сторона намерена провести форум на высочайшем уровне.-0-