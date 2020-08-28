Жук: конституционная реформа в Беларуси возможна только при отсутствии внешнего давления на страну

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституционная реформа в Беларуси возможна только при отсутствии внешнего давления на страну. Такое мнение выразил директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Есть один маленький аспект в этой конституционной реформе или предложении по ее проведению. Это возможно только в случае, если нет внешнего давления и воздействия. Тогда это будет реально диалог в интересах белорусского народа. Если сохраняется внешнеполитическое, дипломатическое давление, внутри обстановка не устаканилась, этот процесс не будет в пользу развития государства", - уверен Дмитрий Жук.

Депутат Палаты представителей и лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич также считает, что белорусский народ должен сам решать свою судьбу. "Нас приучали, что мы как первоклассники, а вокруг учителя: то делайте, это делайте, так правильно, а так - нет. А кто определил это? Мы прекрасно понимаем, что внутриполитических проблем у нас хватает, но это не имеет никакого отношения к тем, кто пытается из-за границы управлять, решать и чуть ли не давать нам команды, как делать. Мы должны решать свою судьбу сами", - подчеркнул политик.-0-