Жук: литовская власть принимает крайне неумелые и неэффективные решения

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовская власть принимает крайне неумелые и неэффективные решения. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.





Дмитрий Жук обратил внимание, что на границе КПД эффективности литовских властей стремится к нулю, им приходится рассчитывать только на помощь Европы. Кроме того, добавил он, Вильнюс принимает нерациональные решения по вопросам борьбы с коронавирусом и вакцинированию населения, это вызывает недовольство литовских граждан и толкает их к протестам.







"Вы подумайте, какое напряжение и недовольство в обществе. Дело в том, что литовские политики уверили в то, что на выборы людей ходит немного, соответственно, градус политической активности небольшой. Не так это. О чем это свидетельствует: литовская власть принимает крайне неумелые и неэффективные решения. Она будоражит народ с кризисом по мигрантам, дополнительно устанавливает кризис по ковидным ограничениям, и снова люди выходят. Такие решения будут еще и еще", - убежден глава медиахолдинга.







Главный редактор с сожалением констатировал, что сегодняшняя модель управления государством в Литве неэффективная. "Почему к сожалению? Потому что по-любому это наши соседи", - подчеркнул он.





Дмитрий Жук также заметил, что политологи называют Литву "американским троянским конем": США используют эту страну для дестабилизации обстановки в регионе.-0-