Жук: парламентская республика - это наименее эффективный механизм управления страной в эпоху перемен

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентская республика - это наименее эффективный механизм управления страной в эпоху перемен. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Парламентская форма правления - это как раз таки тот механизм, который наименее эффективен в эпоху изменений и перемен, потому что принять решение невозможно", - обратил внимание Дмитрий Жук.

В качестве примеров во время программы привели как страны Запада, так и постсоветские государства. Так, в Армении до сих пор не утихают беспорядки, продолжается раздел власти. "Посмотрите, как в Италии формируется правительство и сколько их поменялось. Если бы там все было иначе, наверняка было бы более динамичное и устойчивое развитие. Но Италия богатая страна, с древними демократическими и экономическими традициями. Нам, постсоветским республикам, это будет смерть", - подчеркнул глава медиахолдинга.-0-