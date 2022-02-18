Жук: Запад проводит крупнейшую за последние годы информационную военную операцию

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад сейчас проводит крупнейшую за последние годы информационную военную операцию. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Это крупнейшая информационная военная операция за последние годы. То, о чем мы можем сегодня говорить: под этот шум (о якобы готовящемся нападении России на Украину. - Прим. БЕЛТА) они наводнили Украину пусть просроченным, но стрелковым и переносным вооружением. Это то, что может взять в руки конкретный человек", - обратил внимание Дмитрий Жук.

По его мнению, существует риск, что это оружие попадет в руки радикально настроенных граждан. "А их много сегодня в Украине, - заметил главный редактор. - Это база для провокаций, которые могут разжечь конфликт в регионе. И это огромная опасность".

"Первая мировая информационная война", - так описал текущие события председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.-0-