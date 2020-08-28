Зюганов: многовековое братство народов Беларуси и России подвергается изощренным атакам

28 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Руководитель фракции КПРФ в Государственной думе России, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с обращением к президентам Беларуси и России Александру Лукашенко и Владимиру Путину. Текст обращения поступил в московский корпункт БЕЛТА из пресс-службы КПРФ.

"Союз народов России и Беларуси переживает исторический момент, - говорится в документе. - Наше многовековое братство борьбы, побед и совместного бытия подвергается изощренным атакам извне и изнутри. Те же силы, что взламывают единство народов России и Украины, реализуют ныне свой гнусный замысел и в российско-белорусских отношениях".

Геннадий Зюганов выразил убеждение, что союз Беларуси и России является основой экономической, политической и военной безопасности, ключевым элементом безопасности членов СНГ и ЕАЭС. "Это накладывает на всех нас особую ответственность", - указал он.

"Циничная атака против Беларуси спланирована давно. Сегодня она привязана к президентским выборам 9 августа. Ее стратегическая цель - разрушение белорусской государственности и нашего союза, ослабление таким образом всех стран СНГ, разрыв их интеграционных связей", - подчеркнул лидер КПРФ.

Он констатировал, что Беларусь сумела не только сохранить лучшее из советского опыта, но и приумножить его. "В последнюю четверть века она обеспечила устойчивый рост своего экономического потенциала. Если антинациональным силам под диктовку кураторов из Вашингтона, Варшавы и Вильнюса удастся разрушить уникальные завоевания, это положит конец молодой белорусской государственности. Это нанесет серьезнейший удар и по интересам России, лишит ее важнейшего и надежного союзника на континенте. Это поставит под угрозу безопасность и стабильность на всем евразийском пространстве", - уверен Геннадий Зюганов.

Лидер КПРФ предложил первоочередную программу действий, которая способствовала бы укреплению белорусско-российского сотрудничества. Она включает: введение в повседневную практику совместных заседаний правительств Беларуси и России, обеспечение эффективной работы союзного парламента; расширение взаимовыгодного экономического сотрудничества; максимальное укрепление взаимодействия между регионами двух стран с созданием широкой сети совместных предприятий; значительное увеличение мест в российских вузах для студентов из Беларуси; организацию регулярных стажировок молодых белорусских ученых на базе Российской академии наук; создание российско-белорусских студенческих стройотрядов; слаженную борьбу России и Беларуси с коронавирусом; углубление связей по оборонной линии; поддержку СМИ, содействующих укреплению связей народов и межгосударственного взаимодействия.

"Дружба России и Беларуси, укрепление молодой белорусской государственности и Союзного государства в целом - это залог нашего общего выживания и успешного развития", - подчеркнул Геннадий Зюганов.-0-