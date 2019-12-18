Значимые исторические фигуры нельзя делить между странами - Макей

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Значимые исторические фигуры - это общее культурное наследие, их нельзя делить между странами. Такое мнение высказал министр иностранных дел, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Владимир Макей на мероприятии по случаю 200-летия со дня рождения Станислава Монюшко, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие организованно МИД совместно с Национальным историческим музеем. В здании министерства открылась выставка "Станислав Монюшко "Путешествие в ХІХ век", подготовленная Музеем истории театральной и музыкальной культуры, был презентован виртуальный проект Национальной библиотеки Беларуси "Станислав Монюшко. Музыкальный романтик с Минщины", выступили студенты Белорусской государственной академии музыки.

Это очередное из более чем 70 мероприятий, которые были посвящены юбилею выдающегося композитора и прошли в Беларуси. "Он оставил значительное наследие, которое обогатило мировую культуру", - отметил министр. Владимир Макей напомнил слова Монюшко о том, что, выбрав целью своей жизни искусство, нужно заниматься им так, чтобы оно несло радость и поддержку людям. "Мне кажется, лучше не скажешь", - заметил Владимир Макей.

По его словам, в Беларуси есть немало примеров личностей, которые принадлежат историческому наследию разных стран. Это Адам Мицкевич, Тадеуш Костюшко. "Они принадлежат не только нашей истории. Им доводилось жить на разных территориях, в разных государствах. Они принадлежат нашему общему наследию, соседним народам. И не нужно делить, присваивать и Станислава Монюшко, и Адама Мицкевича, и Кастуся Калиновского кому-то одному. Они наши, общие, принадлежат всем нашим странам", - подчеркнул министр.

Он выразил уверенность в том, что такое понимание общего наследия является хорошим фундаментом для выстраивания межкультурного диалога и эффективным инструментом для установления стратегических добрососедских отношений на будущее.

В свою очередь временный поверенный в делах Республики Польша в Беларуси Мартин Войтеховский считает, что, отмечая вместе юбилей Монюшко, две страны продемонстрировали умение "красиво объединяться". "Позвольте поблагодарить за то, что мы умеем делиться Монюшкой в лучшем понимании этого слова, ведь каждая из наших стран считает его в определенной степени своим. Это не всем нравится, но, учитывая биографию великого композитора, у нас нет другого выхода", - с долей юмора отметил он.

В мероприятии приняли участие члены Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, представители сфер культуры и образования Беларуси, а также партнеры комиссии, дипломаты посольств Литвы и Польши, руководящие сотрудники Польского института в Минске.

Юбилей Станислава Монюшко включен в Список памятных дат ЮНЕСКО на этот год, а сам 2019-й официально объявлен ЮНЕСКО годом композитора.-0-