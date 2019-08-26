14 медалей, из которых 6 золотых - Лукашенко поздравил белорусских гребцов с достойными результатами на ЧМ

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление национальной команде по гребле на байдарках и каноэ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Поздравляю с достойными результатами на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде‚ где вы завоевали 14 медалей, из которых 6 золотых. Еще раз подтвердили, что белорусская команда - один из мировых лидеров в данном виде спорта. Это стало возможным благодаря высокому профессионализму и упорному труду спортсменов, тренеров и специалистов", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что слаженный коллектив национальной команды подойдет к Олимпиаде 2020 года в оптимальном составе и в такой же прекрасной форме. Он также пожелал спортсменам крепкого здоровья, благополучия и спортивного долголетия.-0-