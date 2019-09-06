"Абсолютно все изменилось" - Лукашенко сравнил современный Брест с городом времен своей молодости

6 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с трудовыми коллективами строительных организаций, участвующих в возведении Западного обхода Бреста, сравнил современный областной центр с городом времен своей молодости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Он изменился. Брест стал современным. Совсем другой город, даже граница, где я служил, совсем другая стала - ухоженная, красивая", - сказал Александр Лукашенко.

В советские годы, по словам Президента, городом можно было назвать только его центр и некоторые районы.

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