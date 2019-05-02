Аккредитованных на II Европейских играх иностранцев освободят от регистрации в Беларуси

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №164, которым комплексно урегулированы вопросы проведения в Минске II Европейских игр. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ вносит изменения в отдельные указы главы государства, касающиеся организации соревнований. В частности, регулируются вопросы использования государственного имущества, эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, медицинского обслуживания участников и гостей II Европейских игр и другие практические вопросы их подготовки и проведения. Предусмотрены меры, позволяющие снизить стоимость организации этого масштабного события.

В дополнение к бесплатному проезду в минском городском пассажирском транспорте участникам и волонтерам игр предоставлено право бесплатного проезда в пригородном пассажирском транспорте по маршрутам, связывающим столицу с Национальным аэропортом Минск и Заславлем. Аккредитованные на играх иностранцы освобождены от необходимости регистрации на территории Беларуси.-0-