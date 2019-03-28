Александр Новиков согласован на должность гендиректора "Гомсельмаша"

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение Александра Новикова на должность генерального директора ОАО "Гомсельмаш", передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее Александр Новиков работал директором по развитию ООО "МеталлСтрой СиК".

Президент отметил, что Александр Новиков обладает достаточным опытом работы на "Гомсельмаше", знает специфику производства, так как долгое время был главным инженером на этом предприятии. Поэтому глава государства ждет от него быстрых и эффективных решений, особенно в отношении кадровых вопросов. "Кто хочет - пусть работает, кто не хочет - за забор. Другого выбора у нас нет, ибо мы погубим "Гомсельмаш". А это - бренд нашей страны. Без "Гомсельмаша" сегодня - никуда. Никакое село, никакая промышленность развиваться не может", - заявил Александр Лукашенко.

В числе главных задач для нового руководителя Александр Лукашенко особо выделил необходимость существенно улучшить качество производимой продукции. "Гомсельмаш" нужно поставить на ноги. И главное - это качество. Да, неплохую технику мы производим. Но если не будем работать над качеством, нас выпихнут с рынка, и мы уже не будем хвастаться: цена-качество, мы выигрываем. Люди купят дороже технику, ту, которая будет работать, заплатив в три раза дороже, чем за нашу. Поэтому нам надо каждый день, каждый час работать над качеством, - сказал Президент. - Пока мы отстаем по качеству от ведущих компаний мира".-0-