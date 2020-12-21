Александр Румак назначен уполномоченным по делам религий и национальностей

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Румака уполномоченным по делам религий и национальностей, передает корреспондент БЕЛТА.

До настоящего времени Александр Румак работал на посту заместителя министра труда и социальной защиты.

В беседе с журналистами Александр Румак отметил, что новый участок работы - это тоже социальная сфера, а межэтнический и межконфессиональный мир и согласие являются стержнем государственной политики. В современном мире именно разногласия на этой почве часто становятся причинами гражданских и внешних войн.

"Поэтому нам нужно ценить то, что у нас сегодня есть в белорусском обществе. И каждый человек, независимо от вероисповедания, национальности, должен дорожить тем, что мы имеем сегодня", - сказал Александр Румак.

Он также обратил внимание, что в любом обществе много людей, которые нуждаются в социальной поддержке, и это не только ответственность государственных организаций. "Как показывает мировой опыт, религиозные организации участвуют и в благотворительности, и социальной поддержке людей, которые нуждаются в этом, - сказал уполномоченный по делам религий и национальностей. - Также хотелось бы слышать громче голос конфессий в поддержании традиционных семейных ценностей. Думаю, что это те направления, где могут себя проявлять конфессии".-0-