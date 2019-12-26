Анатолий Бубен согласован на должность председателя концерна "Белгоспищепром"

26 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение Анатолия Бубена на должность председателя Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром", передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства также дал согласие на назначение нового генерального директора ОАО "Минск-Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп". Организацию возглавит Игорь Шустов, который до настоящего времени работал первым заместителем председателя концерна "Белгоспищепром".
Анатолий Бубен родился в 1970 году в деревне Зарица Гродненского района. Окончил Гродненский сельскохозяйственный институт (1992), Гродненский государственный университет имени Я.Купалы (2001), Академию управления при Президенте Республики Беларусь (2005).
Трудовую деятельность начал в 1987 году слесарем колхоза "Ленинский путь" в Гродненской области. С 1988 по 1989 год служил в Вооруженных Силах.
После окончания вуза работал в Государственном таможенном комитете в Гродно в должности инспектора таможни (1993-1999) и старшего инспектора оперативного отдела (1999).
С 1999 по 2002 год являлся заместителем директора по правовой и кадровой работе Гродненского ликеро-водочного завода, а в течение 2002-2005 годов руководил этим предприятием. С 2005 по 2013 год работал в должности генерального директора Гродненского ликеро-водочного завода "Неманофф". Занимал пост главы администрации Октябрьского района Гродно с 2013 по 2017 год, после чего работал в должности начальника филиала ОАО "Банк развития Республики Беларусь" в Гродно.-0-