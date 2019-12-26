Анатолий Бубен согласован на должность председателя концерна "Белгоспищепром"

26 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение Анатолия Бубена на должность председателя Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром", передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко анонсировал возможные изменения в сфере производства крепкого алкоголя "Насколько хорошо вы знаете эту сферу деятельности?" - обратился глава государства к Анатолию Бубену, который возглавит "Белгоспищепром".

Глава государства также дал согласие на назначение нового генерального директора ОАО "Минск-Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп". Организацию возглавит Игорь Шустов, который до настоящего времени работал первым заместителем председателя концерна "Белгоспищепром".

Анатолий Бубен родился в 1970 году в деревне Зарица Гродненского района. Окончил Гродненский сельскохозяйственный институт (1992), Гродненский государственный университет имени Я.Купалы (2001), Академию управления при Президенте Республики Беларусь (2005).

Трудовую деятельность начал в 1987 году слесарем колхоза "Ленинский путь" в Гродненской области. С 1988 по 1989 год служил в Вооруженных Силах.

После окончания вуза работал в Государственном таможенном комитете в Гродно в должности инспектора таможни (1993-1999) и старшего инспектора оперативного отдела (1999).

С 1999 по 2002 год являлся заместителем директора по правовой и кадровой работе Гродненского ликеро-водочного завода, а в течение 2002-2005 годов руководил этим предприятием. С 2005 по 2013 год работал в должности генерального директора Гродненского ликеро-водочного завода "Неманофф". Занимал пост главы администрации Октябрьского района Гродно с 2013 по 2017 год, после чего работал в должности начальника филиала ОАО "Банк развития Республики Беларусь" в Гродно.-0-