Анатолий Калинин назначен послом Беларуси в Молдове

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Анатолия Калинина Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Молдове, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь намерена расширять совместные сборочные производства с Молдовой "У нас нацеленность на расширение сборки по крупнопромышленному производству, поставок сельхозтехники, а также на кооперацию в области науки, сельского хозяйства", - сказал Анатолий Калинин, который назначен на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Молдове.

Александр Лукашенко отметил, что с Молдовой налажены "прекрасные отношения", в том числе на высшем уровне. Глава государства охарактеризовал Президента этой страны как "очень большого друга Беларуси". "Вы с ним всегда найдете общий язык", - заверил посла белорусский лидер.

В качестве первоочередной задачи он поставил перед руководителем дипмиссии развитие торгово-экономического сотрудничества. "Что касается политики и прочих вопросов - у нас там проблем нет", - подчеркнул Президент.-0-