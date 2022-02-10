Андрей Иванец назначен министром образования Беларуси

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Андрея Иванца министром образования Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

До настоящего времени Андрей Иванец работал главным ученым секретарем Национальной академии наук Беларуси.

"Думаю, что вы человек ученый, совсем молодой, членкор (член-корреспондент НАН Беларуси. - Прим. БЕЛТА), доктор наук, образованный человек. Химик. Это тоже очень хорошо. Я химиков, биологов, физиков очень уважаю. Они меньше были подвержены "коррозии" этой, чем гуманитарии. Хоть я и сам гуманитарий, но и в свое время науками занимался. Поэтому очень надеюсь, что вы придетесь ко двору", - сказал глава государства о личных качествах Андрея Иванца.

"Только вперед. Кто хочет работать - вставайте, вместе будем работать, не хочешь - уходи", - напутствовал Александр Лукашенко нового министра.

Александр Лукашенко уверен, что для работы на посту министра сравнительная молодость не помеха: "Говорят: молодой-молодой… Я почти в таком возрасте стал Президентом. Что значит молодой? Время сейчас такое - спрессовано, бегать надо. И вот этот сплав - опыта и молодых ребят, - им же завтра страну принимать, руководить страной и отвечать за все эти процессы. Поэтому к 40 годам нормально - министр".

Вместе с тем министерство это непростое, заметил глава государства. "Но очень верю в вашу эту убежденность, идеологическую закалку. Вы не станете вилять. Это хорошо", - сказал Александр Лукашенко.-0-

Лукашенко о подборе кандидатуры на пост министра образования: пачками вносили предложения