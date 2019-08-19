Андрей Кунцевич назначен замглавы Администрации Президента Беларуси

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко назначил Андрея Кунцевича заместителем Главы Администрации Президента Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

До настоящего времени в этой должности работал Владимир Жевняк, а сам Андрей Кунцевич трудился на посту заместителя председателя Могилевского облисполкома.-0-