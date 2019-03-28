Андрей Лученок назначен послом Беларуси в ОАЭ

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Андрея Лученка Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в Государстве Кувейт, Королевстве Бахрейн и Королевстве Саудовская Аравия, передает корреспондент БЕЛТА.

До настоящего времени Андрей Лученок работал заместителем начальника главного управления - начальником управления Африки и Ближнего Востока главного управления Азии, Африки и Латинской Америки Министерства иностранных дел.

Александр Лукашенко, обращаясь к новому послу в ОАЭ, подчеркнул, что приоритетной задачей дипломата в этом регионе является развитие торгово-экономического сотрудничества.

"Не скажу, что мы за это время выстроили с ними достаточно мощные торгово-экономические отношения. Это самое главное, чем мы должны заниматься, - констатировал глава государства. - Политика, дипломатия, уважение, дружба - все это у меня с шейхами есть, и не только у меня. Доверие полнейшее. Но регион не простой, не бедный. И торговлю мы с ним должны расширять. Это главная ваша задача там. Будут экономика, финансы и торговля - будут и дипломатия, и политика. Если этого нет, никому эта дипломатия и политика не нужны".

Андрея Ржеусского, который в настоящее время возглавляет белорусскую дипмиссию в Индии и по совместительству в Шри-Ланке, глава государства также назначил послом в Бангладеш и Непале по совместительству.

Юрий Горелик, который ранее работал заместителем директора департамента - начальником управления внешнеторговой политики Департамента внешнеэкономической деятельности Министерства иностранных дел, согласован на должность директора этого департамента МИД.-0-