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12 февраля 2021, 14:23

Арендное жилье должно закреплять работников на предприятиях - Лукашенко

Фото из архива
Фото из архива
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12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арендное жилье должно закреплять работников на предприятиях. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается жилья. Мы будем делать упор на арендное жилье, в том числе и для предприятий. Пусть предприятия больше строят своего жилья", - сказал Александр Лукашенко.

"Надо откровенно говорить: арендное жилье все-таки будет и привязывать работников к предприятиям. Нам это сейчас очень нужно. Вот эти "летуны", "прыгуны" с одного места на другое - это гибель для производства. Поэтому и жилье должно играть вот эту привязывающую роль работников к предприятиям", - считает глава государства.

Как сообщалось, в 2021-2025 годах в Беларуси планируется ввести в эксплуатацию около 725 тыс. кв.м арендного жилья.-0-

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