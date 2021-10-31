Автомат, флаг от патриотов и орел от ОМОНа. Во Дворце Независимости появилась экспозиция, посвященная прошлогодним событиям

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Дворце Независимости появилась экспозиция, посвященная прошлогодним событиям в Беларуси. Об этом пишет Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

На фотографиях, которые сопровождают публикацию, - картина с фрагментом событий 23 августа (где Лукашенко с автоматом в руках вместе с сыном Николаем находятся возле Дворца Независимости), тот самый автомат, берет, форма и символ ОМОНа, скульптура от спецназа и флаг от патриотов Беларуси.

"Пул уже знает, где в следующую экскурсию по дворцу будет очередь из желающих сделать фото на память", - отметили авторы публикации.

Как сообщалось, картину главе государства подарили на прошлый день рождения. Ее автор - дочка одного из сотрудников Службы безопасности Президента. Александру Лукашенко понравилось это художественное произведение, и он поручил разместить его во Дворце Независимости.-0-