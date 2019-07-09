Автоматизированную систему учета многодетных семей создадут в Беларуси к 2020 году

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до 1 января 2020 года будет создана автоматизированная информационная система учета многодетных семей (АИС). Соответствующий указ №264 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 9 июля, сообщили БЕЛТА в
Система будет содержать информацию, в том числе персонального характера, о несовершеннолетних детях из многодетных семей, их родителях, опекунах, попечителях.
Обеспечивать создание и функционирование АИС будет Министерство труда и социальной защиты, которое и станет ее владельцем. Источниками информации станут системы и ресурсы МВД, Министерства здравоохранения и Министерства образования.
Создание АИС позволит усовершенствовать систему учета многодетных семей, актуализировать данные о таких семьях в режиме реального времени, проводить на постоянной основе мониторинг этой социальной группы населения. Все это будет способствовать повышению эффективности работы государственных органов с многодетными семьями.-0-
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