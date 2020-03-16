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16 марта 2020, 20:02

Банк развития предоставит кредит на строительство медкомплекса в Бресте и реконструкцию больницы в Гродно

Фото из архива
Фото из архива

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Банк развития" предоставит кредит на строительство медицинского комплекса в Бресте, а также на реконструкцию комплекса зданий городской клинической больницы №3 в Гродно под областной клинический онкологический диспансер. Соответствующее распоряжение подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Средства для объекта здравоохранения в Бресте будут предоставлены в течение 2020-2022 годов в размере до Br25 млн, в Гродно - до Br53,8 млн в 2020-2025 годах.

Согласно документу, погашение кредита на строительство медицинского комплекса в Бресте и уплата процентов за пользование им будут осуществляться за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на финансирование государственных инвестиционных программ на 2020-2029 годы, на реконструкцию больницы в Гродно - за счет средств бюджета Гродненской области.-0-

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