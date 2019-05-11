Беларусь через два года будет готова провести чемпионат мира по футболу - Лукашенко

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь через два года будет готова к проведению чемпионата Европы по футболу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам во время посещения Студенческой деревни, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства убежден, что II Европейские игры Беларусь проведет на высоком уровне, а через пару лет с удовольствием организует и более крупные состязания, например, чемпионат Европы по футболу. Правда, для этого в стране необходимо построить вместительный национальный стадион. Возвести этот объект вместе с плавательным бассейном мирового уровня уже пообещали китайские партнеры. Макеты будущих сооружений Председатель КНР Си Цзиньпин презентовал Александру Лукашенко во время его недавнего визита в Китай. По словам главы белорусского государства, эти объекты очень дорогостоящие и китайские партнеры повели себя как настоящие друзья, взявшись за их возведение.

"У нас хватает их (бассейнов. - Прим. БЕЛТА), но такого уровня, чтобы проводить этапы кубка мира, чемпионаты Европы по водным видам спорта, у нас нет. Россияне молодцы: построили в Казани такой бассейн. Вот такого типа Китай нам построит за собственный счет, - отметил Президент. - Это подарок китайского народа белорусскому. Мы это в ближайшие два года сделаем, и тогда можем замахнуться на что угодно".

Вместе с тем Александр Лукашенко считает, что для страны важно даже не столько количество спортивных площадок, а дух и настроение, которым живут люди во время проведения подобных мероприятий. Он вспомнил, как во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году за состязаниями следила вся Беларусь, а ведь турнир проходил в Минске всего на двух аренах. "Наша олимпиада должна быть самой душевной, и чтобы все люди в Беларуси жили этой олимпиадой и знали, что это они привезли этот праздник в страну и сделали для этого немало. Душевность соответствует менталитету нашего народа, это в генах наших людей. Мы эту доброту подарим всем, кто приедет к нам на игры", - подчеркнул глава государства.

Касаясь подготовки столицы к приближающимся спортивным стартам, Президент подчеркнул, что Минск - идеальный город для жизни, и именно таким его должны увидеть гости. Пусть белорусская столица не такая богатая, как Москва, но многие известные россияне любят бывать здесь и даже покупают землю и жилье, заметил глава государства.

"У Сергея Доренко (царствие ему небесное) здесь четыре квартиры. Он мне говорил о том, что здесь живет. Где бы он что ни говорил, но я знаю его мнение о Минске: это самое удобное место для детей. И дети его часто здесь бывали, - отметил Александр Лукашенко. - Мы должны показать, каким должен быть образцовый мегаполис для жизни людей. Тот Минск, который видите сейчас, не производит впечатления каменного мешка".-0-