Беларусь готова к открытию своего посольства в Судане - Лукашенко

10 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь готова к открытию своего посольства в Судане. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после переговоров с Президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, передает корреспондент БЕЛТА.
"У нас отличные политические отношения, и мы приветствуем открытие суданского посольства в Беларуси. В свою очередь мы готовы к таким же шагам на территории Судана", - сказал Александр Лукашенко.
По его словам, во время переговоров с Президентом Судана было много тем для предметного обсуждения. "Итоги переговоров я оцениваю как плодотворные. Сотрудничество между странами развивается, в последние полтора года отмечен значительный прогресс. Судан остается нашим важным и надежным партнером в Африке", - подчеркнул глава государства.
Стороны обсудили текущую ситуацию в мире и в регионах двух стран. Президент отметил общность подходов Беларуси и Судана по ключевым вопросам международной повестки дня.
"Основное внимание сегодня мы уделили торгово-экономическим отношениям. Проанализировали выполнение наших поручений, ход реализации совместных проектов. В целом я удовлетворен тем, что двусторонние договоренности выполняются. И белорусские, и суданские ведомства действительно прилагают усилия для реализации намеченного", - добавил Александр Лукашенко.-0-
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