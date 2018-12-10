Беларусь готова к открытию своего посольства в Судане - Лукашенко

10 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь готова к открытию своего посольства в Судане. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после переговоров с Президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас отличные политические отношения, и мы приветствуем открытие суданского посольства в Беларуси. В свою очередь мы готовы к таким же шагам на территории Судана", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, во время переговоров с Президентом Судана было много тем для предметного обсуждения. "Итоги переговоров я оцениваю как плодотворные. Сотрудничество между странами развивается, в последние полтора года отмечен значительный прогресс. Судан остается нашим важным и надежным партнером в Африке", - подчеркнул глава государства.

Стороны обсудили текущую ситуацию в мире и в регионах двух стран. Президент отметил общность подходов Беларуси и Судана по ключевым вопросам международной повестки дня.

"Основное внимание сегодня мы уделили торгово-экономическим отношениям. Проанализировали выполнение наших поручений, ход реализации совместных проектов. В целом я удовлетворен тем, что двусторонние договоренности выполняются. И белорусские, и суданские ведомства действительно прилагают усилия для реализации намеченного", - добавил Александр Лукашенко.-0-