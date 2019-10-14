Беларусь готова к плодотворному сотрудничеству с новым правительством Австрии - Лукашенко

Себастьян Курц и Александр Лукашенко. Фото из архива

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Австрийской народной партии Себастьяна Курца с убедительной победой его партии на выборах депутатов Национального совета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Безусловно, это и ваш личный успех, результат вашей дальновидной политики и динамичного стиля управления", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что доверие избирателей ярко свидетельствует о широкой поддержке программы Австрийской народной партии, решительных и прагматичных шагов предыдущего правительства по развитию экономики страны, улучшению уровня жизни граждан, укреплению авторитета государства на международной арене.

"Беларусь готова к плодотворному сотрудничеству с новым правительством в целях дальнейшего углубления дружественных белорусско-австрийских отношений", - говорится в поздравлении.-0-