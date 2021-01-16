Беларусь готова поддержать новые проекты с участием катарских инвесторов - Лукашенко

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное послание Эмиру Государства Катар шейху Тамиму бен Хамаду аль-Тани по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"На протяжении этого времени белорусско-катарские связи динамично развивались на принципах дружбы и доверия. Состоялся обмен визитами на высшем уровне, открыты посольства в Минске и Дохе, создана межправительственная комиссия, налажено конструктивное сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, образования, спорта", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что гостиничный комплекс Marriott, построенный Катаром, стал украшением белорусской столицы. Беларусь готова поддержать новые проекты с участием катарских инвесторов.

"С теплотой вспоминаю свои визиты в Доху, встречи с вами и вашим отцом, его величеством шейхом Хамадом бен Халифом аль-Тани, а также гостеприимность катарского народа. Мне довелось наблюдать, как динамично развивается Катар. Несмотря на воздействие внешних факторов, сохраняется отличительный экономический прогресс вашего государства, его авторитет в мире постоянно растет", - подчеркнул Президент.

Глава государства рассчитывает, что у Эмира Катара появится возможность посетить Беларусь и во время личной встречи с ним обсудить актуальные и перспективные направления двустороннего взаимодействия. Александр Лукашенко выразил убеждение, что обе страны в скором времени успешно преодолеют вызовы современности и продолжат плодотворно сотрудничать на благо своих народов.

В свою очередь Тамим бен Хамад аль-Тани в поздравительном послании главе белорусского государства отметил прогресс в развитии двусторонних отношений. "Мы подтверждаем свое стремление поддерживать и укреплять эти отношения во всех сферах на благо и в интересах наших народов", - подчеркнул он.-0-