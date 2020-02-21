21 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь готова помочь России завершить строительство космодрома "Восточный". Эту тему глава белорусского государства обсуждал в разговоре с Президентом России Владимиром Путиным, о чем рассказал сегодня на встрече с губернатором Архангельской области Российской Федерации Игорем Орловым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я ему (Владимиру Путину. - Прим. БЕЛТА) рассказал о встрече с Рогозиным и строительстве космодрома "Восточный". Говорю Президенту: это твоя стройка, контролируешь постоянно. Так что имей в виду, что наш министр туда с Рогозиным (генеральный директор госкорпорации "Роскосмос". - Прим. БЕЛТА) полетели или полетят. И "Восточный", конечно, надо оперативно достраивать. И Дмитрий Рогозин, будучи здесь, очень меня просил, чтобы мы помогли специалистами", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что преимущество Беларуси в том, что в стране не разрушили созданные с советских времен крупные строительные компании. "Не раздробили на мелкие компании, ради какой-то рыночной конкуренции. И это нас спасает", - сказал он.

"Сейчас, если мы договоримся по "Восточному", можем перебросить туда 2-3 треста, которые могут работать под ключ - жилье, промышленные объекты. Наверное, надо. Потому что Президент сказал, что очень надо помочь и оперативно построить "Восточный". Говорит, там еще и вторая, третья очереди будут", - рассказал белорусский лидер.

Космодром "Восточный" - российский космодром на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи города Циолковского, в 45 км севернее города Свободного и одноименного военного космодрома.-0-